16:22 | Хоккей — КХЛ

"Лада" и "Локомотив" подписали договор о сотрудничестве


"Лада" и "Локомотив", выступающий в КХЛ, подписали соглашение о совместном сотрудничестве в следующем сезоне. В марте совет КХЛ принял решение не включать тольяттинский клуб в состав участников турнира в следующем сезоне.

После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве. Это взаимовыгодное соглашение позволит "Ладе" привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты из системы "Локомотива" смогут получить игровую практику на уровне Высшей хоккейной лиги, - цитирует спортивного директора "Лады" Владимира Кречина официальный сайт клуба.

 

Дополнительная информация

https://hclada.ru/news/lada/lada_podpisala_dogovor_o_sotrudnichestve_s_lokomotivom/

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