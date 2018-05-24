"Лада" и "Локомотив" подписали договор о сотрудничестве

"Лада" и "Локомотив", выступающий в КХЛ, подписали соглашение о совместном сотрудничестве в следующем сезоне. В марте совет КХЛ принял решение не включать тольяттинский клуб в состав участников турнира в следующем сезоне.

- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве. Это взаимовыгодное соглашение позволит "Ладе" привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты из системы "Локомотива" смогут получить игровую практику на уровне Высшей хоккейной лиги, - цитирует спортивного директора "Лады" Владимира Кречина официальный сайт клуба.