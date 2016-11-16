"Лада" частично погасит долги перед игроками до Нового года

"Лада" частично погасит задолженности перед игроками до Нового года и полностью до конца сезона. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. По его словам, вопрос решается, а вчера удалось найти некоторые средства.

- Проблемы есть, мы этого не отрицаем, - цитирует ТАСС Шляхтина. - В этом году от нас ушел один из спонсоров "Тольяттизавод", который составлял тридцать процентов нашего бюджета, из-за этого образовался такой кассовый разрыв. Сейчас вопрос (с поиском средств) решается на уровне региональных властей, в частности, вчера мне частично удалось решить проблему, найти некоторые средства. Думаю, сезон клуб доиграет нормально.

До Нового года погасим долги частично, а полностью до конца сезона.