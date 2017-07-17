"Лада" будет сотрудничать с клубом ЦСК ВВС

Генеральный директор "Лады" Владимир Вдовин заявил, что клуб со следующего сезона начнет сотрудничество с ЦСК ВВС, который будет играть в ВХЛ. Руководитель отметил, что такое решение пойдет на благо хоккея Самарской области.

– В ближайшее время мы планируем подписать договор о сотрудничестве между "Ладой" и ЦСК ВВС, чтобы совместно работать на благо хоккея Самарской области, – цитирует "Р-Спорт" Вдовина.

Напомним, что ранее ЦСК ВВС выступал в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ-Б), третьей по силе лиги в России.