Квартальнов считает, что его сын должен пойти по своему пути в хоккее

Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Никита Квартальнов, перешедший из ЦСКА, должен пойти по своему пути в хоккее. Такое мнение журналистам высказал отец игрока, главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов. Нападающий выступал за армейцев с 2014 года. В этом сезоне 22-летний форвард провел 16 игр и забросил 2 шайбы в составе столичного клуба. Всего в КХЛ нападающий сыграл в 104 матчах, в которых отметился пятью заброшенными шайбами. Переход Квартальнова в новую команду состоялся во вторник.

– Мы приняли такое решение, ему нужно продолжить карьеру в другом клубе, – приводит ТАСС слова Квартальнова. – Ему тяжело было закрепиться в команде. На определенном этапе мы ему помогли, теперь он должен сам пойти по своему пути.