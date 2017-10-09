Квартальнов потерпел первое поражение от бывшей команды

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над "Локомотивом" – 5:2. В составе армейцев заброшенными шайбами отличились Артем Блажиевский, Валерий Ничушкин и Михаил Григоренко. Кирилл Капризов оформил дубль.

В составе "Локомотива" забили Александр Кадейкин и Даниил Апальков. Отметим, что главный тренер ярославцев Дмитрий Квартальнов заменил вратаря Александра Судницина на Алексея Мурыгина после третьей пропущенной щайбы.

Данное поражение стало для Дмитрия Квартальнова первым на должности главного тренера ярославцев. Напомним, что ранее специалист возглавлял ЦСКА. Для армейцев же эта победа стала шестой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Локомотив" (Ярославль) - 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Голы: Блажиевский - 1 (бол., Окулов, Кузьменко), 8:20 - 1:0. Кадейкин - 4 (Коледов), 15:59 - 1:1. Капризов - 8 (бол., Скотт, Нестеров), 19:22 - 2:1. Ничушкин - 7 (Попов), 25:38 - 3:1. Григоренко - 4 (бол., Скотт, Капризов), 26:28 - 4:1. Капризов - 9 (Григоренко, Нестеров), 34:46 - 5:1. Апальков - 4 (Коледов), 42:59 - 5:2.

Вратари: Сорокин - Судницин (Мурыгин, 25:38).

Штраф: 24 - 20.

Броски: 31 (8+18+5) - 27 (12+5+10).

Судьи: Кислов, Наумов.

9 октября. Москва. "Ледовый дворец ЦСКА".

Турнирная таблица здесь