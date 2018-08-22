Квартальнов объяснил, почему Локомотив отказался от Деарне и вернул Козуна

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов прокомментировал информацию о расставании с Давидом Деарне и возвращении Брэндона Козуна.

- Деарне в Ригу не приехал. Козун – сыграет на турнире, - сказал Квартальнов.

- Объясните, как так вышло, что Козун, который покинул "Локомотив", оказался здесь, а Деарне, который пришел, - нет.

- Как вам сказать: мы чего вообще хотим – как и любая команда играть хорошо в хоккей. И мы все делаем для того, чтобы она играла хорошо. (Игорь ЕРОНКО)

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