Квартальнов объяснил, почему Локомотив отказался от Деарне и вернул Козуна

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов прокомментировал информацию о расставании с Давидом Деарне и возвращении Брэндона Козуна.
- Деарне в Ригу не приехал. Козун – сыграет на турнире, - сказал Квартальнов.
- Объясните, как так вышло, что Козун, который покинул "Локомотив", оказался здесь, а Деарне, который пришел, - нет.
- Как вам сказать: мы чего вообще хотим – как и любая команда играть хорошо в хоккей. И мы все делаем для того, чтобы она играла хорошо. (Игорь ЕРОНКО)
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https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/david-dearne-pokidaet-yaroslavskiy-lokomotiv-i-blizok-k-perehodu-v-avangard-1448270/
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