Квартальнов – об игре "Локомотива": "Надо было взять и из-под пиписьки забить"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов прокомментировал домашнее поражение его команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Йокерита"​ (0:3).

– Я сегодня рассчитывал немного на другую игру, но хоккеисты "Локомотива" не создали должной угрозы у ворот "Йокерита". Мы сегодня много бросали, добивали, но чего-то не хватало все время, – сказал Квартальнов. – Как говорил Борис Петрович Михайлов, извиняюсь перед женщинами, надо было взять и из-под пиписьки забить. (официальный YouTube канал "Локомотива")

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