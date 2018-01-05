Квартальнов – о поражении от "Магнитки": "Такое редко встретишь, чтобы три броска - три шайбы на первой паре минут"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения от магнитогорского "Металлурга" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда проспала начало встречи. Он также добавил, что большинство не сработало на должном уровне.

– Такое редко встретишь, чтобы три броска – три гола на первой паре минут. Проспали начало, – сказал Квартальнов. – Потом мы хоть и играли неплохо, но я думаю, что "Магнитка" играла по счету. Пытались, старались. Забили всего один гол. К сожалению, и большинство не сработало. Есть над чем подумать, поработать.

– Можно ли сказать, что "Локомотив" отдал много сил и эмоций в предыдущем матче в Екатеринбурге?

– Нет, мы сегодня хорошо играли. Ну опять же: тут есть моменты, когда мы перебросали, но было очень много бросков в живот и заблокированных со стороны "Металлурга". Здесь нужно чуть-чуть немного все-таки проявлять мастерство. И большинство не сработало на должном уровне. (Юрий ШИРИНКИН)