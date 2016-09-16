Квартальнов назвал триллером концовку встречи "Автомобилист" - ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Автомобилистом" (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что эта встреча оставила у него двоякое впечатление. Для подопечных Квартальнова эта победа стала девятой кряду.

– Двоякое впечатление оставила игра, – подчеркнул Квартальнов. – Половина игры по плану, забили, но, к сожалению, из-за нюансов игра перевернулись. Потом снова игру выравняли, а в конце – настоящий триллер. Но три очка есть три очка. Нельзя нам так играть. Хорошо, что в начале игры все получалось. (Алексей МАКСИМОВ)