Квартальнов и Никитин провели экскурсию по раздевалке ЦСКА для детей

Защитник ЦСКА Григорий Панин и игроки "Красной Армии" Кирилл Ковалевский, Егор Филин и Алексей Герич в воскресенье провели занятие для воспитанников 2010 года рождения детской школы армейцев по хоккею, сообщает официальный сайт клуба. Старшие армейцы показали юным одноклубникам несколько упражнений по технике катания и владения шайбой и приняли участие в эстафете наравне со своими подопечными. После этого Панин и его коллеги-красноармейцы поздравили ребят с наступающим Новым годом и подарили им подарочные наборы от клуба. Завершилась же встреча совместным фотографированием и экскурсией по раздевалке ЦСКА, которую провели главный тренер Дмитрий Квартальнов и старший тренер Игорь Никитин.