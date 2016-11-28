12:43 | ХОККЕЙ — КХЛ

Квартальнов дисквалифицирован на два матча за драку с Артюхиным

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СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь""Нефтехимик" (2:6), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего "Нефтехимика" Никиту Квартальнова (№ 37) наказание по Правилу 534 а (Атака игрока, не владеющего шайбой) – Малый штраф – на наказание по Правилу 523 б (Атака соперника сзади) – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – и согласно п.1.2.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Форвард пропустит домашние матчи со "Спартаком" (29 ноября) и "Торпедо" (1 декабря).

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