Квартальнов дисквалифицирован на два матча за драку с Артюхиным

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" – "Нефтехимик" (2:6), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего "Нефтехимика" Никиту Квартальнова (№ 37) наказание по Правилу 534 а (Атака игрока, не владеющего шайбой) – Малый штраф – на наказание по Правилу 523 б (Атака соперника сзади) – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – и согласно п.1.2.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Форвард пропустит домашние матчи со "Спартаком" (29 ноября) и "Торпедо" (1 декабря).