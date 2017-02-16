"Кузня" вырвала победу над "Барысом", который сыграет с "Трактором" в первом раунде плей-офф

Новокузнецкий "Металлург" обыграл "Барыс" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. После двух периодов гости проигрывали со счетом 0:2, однако сумели отыграться усилиями Тимура Фаткуллина и Евгения Соловьева. Победу "Кузне" в овертайме принес бросок Александра Комаристого. В составе казахстанского клуба отличились Брендан Шиннимин и Роман Савченко.

Напомним, что "Барыс" уже обеспечил себе попадание в плей-офф Кубка Гагарина и в первом раунде встретится с "Трактором". "Кузня" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Металлург" Нк (Новокузнецк) – 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Шиннимин – 2 (бол., Старченко, Савченко), 36:38 – 1:0. Савченко – 4 (бол., Старченко, Пушкарев), 37:30 – 2:0. Фаткуллин – 5 (бол., Семенов, Скутар), 51:24 – 2:1. Соловьев – 13 (бол., Разумов), 51:30 – 2:2. Комаристый – 6 (Калашников, Лямкин), 62:26 – 2:3.

Вратари: Пулен – Хакимов.

Штраф: 14 – 41.

Броски: 27 (5+14+7+1) – 30 (10+4+15+1).

Судьи: Кулаков, Соин.

16 февраля. Астана. "Барыс-Арена".