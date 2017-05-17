"Кузня" ведет переговоры о подписании контракта с Яласваарой и еще четырьмя легионерами

Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев подчеркнул, что клуб ведет переговоры о подписании контракта с защитником Янне Яласваарой, который является двукратным обладателем Кубка Гагарина. По его словам, также "Кузня" активно работает на трансферном рынке.

- На сегодняшний день клуб проводит трансферную работу, продлевает контракты с хоккеистами и подписывает новых игроков, - приводит пресс-служба "Кузни" слова Зиновьева. - Клуб работает в штатном режиме, и никакой официальной информации об исключении команды из КХЛ нет.

Могу сказать, что нами ведется активная селекционная работа в плане усиления "Металлурга". С Александром Фроловым, много поигравшим в НХЛ и за сборную России, уже подписан контракт. Ведем переговоры о подписании контрактов с финским защитником Янне Яласваарой, дважды завоевывавшим Кубок Гагарина с московским "Динамо", и нападающим, воспитанником "Металлурга" Артемом Черновым. Завершаются переговоры еще с четырьмя легионерами, в числе которых есть и североамериканцы. Работаем и на российском рынке игроков.

- "Металлург" ранее предоставил в КХЛ все необходимые финансовые гарантии для участия в новом сезоне?

- Да. Все финансовые документы были отправлены в лигу. Соответствующие письма были отправлены и от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, и главы Новокузнецка Сергея Николаевича Кузнецова. Мы работаем в тесном контакте. Совместно с городом решаем и некоторые технические вопросы по Дворцу спорта. Ранее многие вопросы просто не решались, сейчас мы занимаемся их решением.