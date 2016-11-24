"Кузня" уступила "Ак Барсу" и продлила безвыигрышную серию до 7 матчей

"Ак Барс" победил новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Для "Кузни" это седьмое поражение подряд. Последний раз они одержали победу 8 ноября в поединке с "Сочи" (1:0 Б), а в основное время выигрывали в последний раз в октябре у "Спартака" (3:2).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Ак Барс" (Казань) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Малыхин - 9 (Варнаков), 25:46 - 0:1. Варнаков - 8 (Захарчук), 42:25 - 0:2.

Вратари: Подъяпольский (59:39) - Галимов.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 16 (4+6+6) - 41 (18+13+10).

Судьи: Кулаков, Соин.