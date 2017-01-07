"Кузня" проиграла московскому "Динамо", потерпев 8-е поражение кряду

Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло новокузнецкий "Металлург" (3:0). Для команды Сергея Бердникова это поражение стало восьмым подряд.

После 47 матчей коллектив под руководством Сергея Орешкина имеет в активе 80 очков и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Кузня" с 30 очками замыкает турнирную таблицу на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Динамо" (Москва) - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Хиетанен - 8 (бол., Кашпар), 43:26 - 0:1. Галимов - 7 (Федоров), 49:22 - 0:2. Карсумс - 10 (Кашпар), 50:15 - 0:3.

Вратари: Хакимов (Подъяпольский, 50:15) - Еременко.

Штраф: 12 - 4.

Броски: 24 (8+8+8) - 43 (13+12+18).

Судьи: Ержабек, Рогачев.

7 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.