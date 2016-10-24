"Кузня" предоставила финансовые гарантии на текущий сезон

Новокузнецкий "Металлург" предоставил финансовые гарантии для участия в сезоне-2016/17 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее в СМИ появилась информация о долгах клуба, а также о том, что команда из-за них может сняться с турнира.

- "Металлург" предоставил финансовые гарантии, необходимые для выступления в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 и не имеет долгов перед игроками по оплате труда, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы КХЛ. - Лига следит за финансовой ситуацией в клубах и на данный момент исходит из того, что все они завершат текущий регулярный сезон.