17:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Кузня" предоставила финансовые гарантии на текущий сезон

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Новокузнецкий "Металлург" предоставил финансовые гарантии для участия в сезоне-2016/17 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее в СМИ появилась информация о долгах клуба, а также о том, что команда из-за них может сняться с турнира.

- "Металлург" предоставил финансовые гарантии, необходимые для выступления в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 и не имеет долгов перед игроками по оплате труда, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы КХЛ. - Лига следит за финансовой ситуацией в клубах и на данный момент исходит из того, что все они завершат текущий регулярный сезон.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3729833

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