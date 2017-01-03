"Кузня" потерпела шестое поражение подряд, уступив "Витязю"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" одержал победу над новокузнецким "Металлургом" – 4:3. Нападающие подольского клуба Роман Горак и Алексей Копейкин в этой встрече набрали по два очка, забросив по шайбе и отдав по одной голевой передаче. Отметим, что данное поражение для "Кузни" стало шестым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Витязь" (Подольск) - 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Голы: Горак - 11 (Выглазов, Чернов), 15:07 - 0:1. Копейкин - 16 (бол., Горак), 16:16 - 0:2. Макеев - 14 (Афиногенов, Семенов), 16:49 - 0:3. Скороходов - 4 (Семенов, Вихарев), 30:59 - 1:3. Семенов - 9, 38:20 - 2:3. Кемпе - 11 (Копейкин), 39:49 - 2:4. Вихарев - 4 (Скороходов), 52:24 - 3:4.

Вратари: Подъяпольский (Хакимов, 16:49, 56:25 - 57:17, 57:31 - 58:50, 58:59 - 59:13, 59:32) - Сятери.

Штраф: 22 - 10.

Броски: 29 (7+12+10) - 37 (12+18+7).

Судьи: Овчинников, Оленин.

3 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.