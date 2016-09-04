"Кузня" потерпела пятое поражение подряд в КХЛ

Новокузнецкий "Металлург" на выезде проиграл подольскому "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился победой подольского клуба со счетом 2:1. "Кузня" потерпела пятое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Солодухин - 1 (Гимаев, Шитиков), 10:45 - 1:0. Кемпе - 1, 18:57 - 2:0. Комаристый - 2 (Лебедев, Дьяков), 26:57 - 2:1.



Вратари: Сятери - Бирюков (59:10).



Штраф: 8 - 8.



Броски: 30 (10+8+12) - 21 (6+9+6).



Судьи: Ибатулин, Фатеев.



4 сентября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".