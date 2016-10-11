"Кузня" подписала воспитанника ЦСКА

Новокузнецкий "Металлург" подписал контракт с 22-летним нападающим Никитой Крамским. Соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17.

Крамской является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2015/16 нападающий играл за "Ижсталь" и "Барс", проведя в чемпионате ВХЛ 26 матчей и набрав 3 (0+3) очка. Ранее в ВХЛ он выступал за "Кубань". Всего в ВХЛ он сыграл 75 матчей, набрал 13 (1+12) очков, при показателе полезности "-8".

В МХЛ выступал за "Локо" и "Красную Армию". Провел 131 матч, заработал 44 (18+26) балла за результативность, при показателе полезности "+16". После подписания контракта с "Металлургом", нападающий был командирован в расположение фарм-клуба новокузнечан – команды "Зауралье", выступающей в ВХЛ.