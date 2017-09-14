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14:57 | Хоккей — КХЛ

"Кузня" подписала контракты с четырьмя игроками


Новокузнецкий "Металлург" подписал соглашения с четырьмя хоккеистами, сообщает официальный сайт клуба. Состав команды пополнили вратарь Иван Касутин, защитник Павел Яценков, нападающие Айнарс Подзиньш и Станислав Бутузов. Со всеми игроками заключены однолетние контракты.

Касутин в июле согласовал соглашение с "Кузней" на один год, но в начале сентября было объявлено о его расторжении по взаимному согласию сторон. После смены тренерского штаба было принято решение заключить с голкипером новый контракт. В прошлом сезоне Касутин выступал за "Торпедо" и "Нефтехимик".

Напомним, что в сезоне-2017/18 новокузнецкий клуб выступит в чемпионате ВХЛ.

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/club/news/2047/

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