"Кузня" подписала контракты с четырьмя игроками

Новокузнецкий "Металлург" подписал соглашения с четырьмя хоккеистами, сообщает официальный сайт клуба. Состав команды пополнили вратарь Иван Касутин, защитник Павел Яценков, нападающие Айнарс Подзиньш и Станислав Бутузов. Со всеми игроками заключены однолетние контракты.

Касутин в июле согласовал соглашение с "Кузней" на один год, но в начале сентября было объявлено о его расторжении по взаимному согласию сторон. После смены тренерского штаба было принято решение заключить с голкипером новый контракт. В прошлом сезоне Касутин выступал за "Торпедо" и "Нефтехимик".

Напомним, что в сезоне-2017/18 новокузнецкий клуб выступит в чемпионате ВХЛ.