"Кузня" по буллитам победила "Магнитку"

Новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл одноименный клуб из Магнитогорска - 5:4. Победный бросок исполнил Никита Язьков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Металлург" (Магнитогорск) - 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Михеев - 1 (Фаткуллин), 17:53 - 1:0. Семенов - 3 (Лебедев, Вихарев), 20:59 - 2:0. Коварж - 5 (бол., Ли, Мозякин), 23:23 - 2:1. Соловьев - 2 (Михеев), 24:51 - 3:1. Фаткуллин - 1 (бол., Семенов), 31:24 - 4:1. Осала - 3 (бол., Филиппи), 36:36 - 4:2. Мозякин - 12, 52:48 - 4:3. Коварж - 6 (бол., Ли, Мозякин), 53:30 - 4:4.

Победный буллит: Язьков.

Вратари: Кареев - Самсонов (Кошечкин, 24:51).

Штраф: 12 - 20.

Броски: 29 (10+11+4+4) - 30 (8+9+12+1).

Судьи: Бирин, Гамалей.

1 октября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.