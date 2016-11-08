"Кузня" по буллитам обыграла "Сочи"

Новокузнецкий "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Сочи" - 1:0. Победный буллит на счету нападающего Кирилла Семенова.

Благодаря этому успеху "Кузня" прервала серию из семи поражений кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Сочи" - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Семенов.

Вратари: Кареев - Барулин.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 26 (10+9+6+1) - 40 (13+12+14+1).

Судьи: Акузовский, Ибатулин.

8 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.