"Кузня" по буллитам обыграла "Сочи"

Новокузнецкий "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Сочи" - 1:0. Победный буллит на счету нападающего Кирилла Семенова.
Благодаря этому успеху "Кузня" прервала серию из семи поражений кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Новокузнецк) - "Сочи" - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Семенов.
Вратари: Кареев - Барулин.
Штраф: 8 - 16.
Броски: 26 (10+9+6+1) - 40 (13+12+14+1).
Судьи: Акузовский, Ибатулин.
8 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.