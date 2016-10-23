"Кузня" опровергла слухи о снятии с регулярного чемпионата КХЛ

Новокузнецкий "Металлург" в штатном режиме ведет подготовку к предстоящим выездным матчам, и все нюансы финансовых взаимоотношений клуба с контрагентами находятся под контролем руководства команды, сообщает пресс-служба клуба. Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за долгов перед игроками команда рискует раньше времени завершить выступление в нынешнем сезоне.

"В ответ на сообщение некоторых интернет-СМИ, что новокузнецкий хоккейный клуб имеет долги перед контрагентами, из-за которых "может раньше времени завершить чемпионат КХЛ", сообщаем: команда "Металлург" в штатном режиме ведет подготовку к предстоящим выездным матчам, и все нюансы финансовых взаимоотношений клуба с контрагентами находятся под контролем руководства НХК "Металлург". На сегодня нет никаких причин, которые ставили бы под сомнение дальнейшее участие нашей команды в сезоне КХЛ-2016/17", – – гворится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.