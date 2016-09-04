"Кузня" определится с главным тренером после выездной серии

Исполняющий обязанности главного тренера новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин отметил, что руководство клуба определится с тренерской позицией после выездной серии, которая завершается для команды сегодня матчем против "Витязя". Ранее "Кузня" отправила в отставку Николая Соловьева.

– Все случилось неожиданно, "плана Б" у нас не было. В настоящее время у нас большой список тренеров, которые могут приехать сюда работать, – приводит официальный сайт КХЛ слова Зелепукина. – В любом случае, последнее слово останется за руководством – оно и решит, кто дальше будет у руля команды. Думаю, "Металлург" определится с главным тренером после окончания выездной серии.