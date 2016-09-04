15:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Кузня" определится с главным тренером после выездной серии

0
0
0

Исполняющий обязанности главного тренера новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин отметил, что руководство клуба определится с тренерской позицией после выездной серии, которая завершается для команды сегодня матчем против "Витязя". Ранее "Кузня" отправила в отставку Николая Соловьева.

– Все случилось неожиданно, "плана Б" у нас не было. В настоящее время у нас большой список тренеров, которые могут приехать сюда работать, – приводит официальный сайт КХЛ слова Зелепукина. – В любом случае, последнее слово останется за руководством – оно и решит, кто дальше будет у руля команды. Думаю, "Металлург" определится с главным тренером после окончания выездной серии.

 

 

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/04/317774.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ