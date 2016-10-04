"Кузня" одержала вторую победу подряд

Новокузнецкий "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сибирь" - 3:2. Для "Кузни" эта победа стала второй кряду после серии из восьми поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Земченко - 4 (Бутузов), 32:41 - 1:0. Шумаков - 7 (бол.), 41:16 - 1:1. Лямкин - 1 (бол., Земченко), 42:48 - 2:1. Васильченко - 1 (бол., Лямкин), 47:46 - 3:1. Шалунов - 11 (Полашек, Санников), 58:50 - 3:2.

Вратари: Кареев - Красиков (57:49 - 58:50, 59:14).

Штраф: 18 - 30.

Броски: 19 (7+5+7) - 34 (10+10+14).

Судьи: Кислов, Щенев.

4 октября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.