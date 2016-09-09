"Кузня" обыграла "Слован", прервав 5-матчевую серию поражений

Новокузнецкий "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Слован". Шайбы в составе "Кузни" на счету Кирилла Семенова и Дениса Вихарева, у гостей отличился Вацлав Недорост.

Новокузнецкая команда прервала 5-матчевую серию поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Слован" (Братислава) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Семенов - 2, 4:34 - 1:0. Вихарев - 1 (Анисин, Куклев), 28:16 - 2:0. Недорост - 2 (бол., Таффе), 57:47 - 2:1.

Вратари: Кареев - Погге (55:01 - 56:30, 57:39 - 57:47, 58:23 - 58:36, 58:42).

Штраф: 24 - 24.

Броски: 21 (11+7+3) - 51 (10+20+21).

Судьи: Беляев, Комаров.

9 сентября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.