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"Кузня" и "Нефтехимик" обменялись вратарями

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Новокузнецкий "Металлург" и "Нефтехимик" произвели обмен игроками. Как сообщает пресс-служба "Кузни", 22-летний голкипер Андрей Кареев продолжит карьеру в Нижнекамске, а 26-летний вратарь Рафаэль Хакимов вернется в Новокузнецк. В текущем сезоне первый сыграл 28 матчей при коэффициенте надежности 2,57 и проценте отраженных бросков 93,2, а второй - провел 3 неполных матча, пропустив 4 шайбы, отразив 90,5 процента бросков.

Дополнительная информация

http://metallurg-nk.ru/club/news/1646/

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