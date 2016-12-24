"Кузня" и "Нефтехимик" обменялись вратарями

Новокузнецкий "Металлург" и "Нефтехимик" произвели обмен игроками. Как сообщает пресс-служба "Кузни", 22-летний голкипер Андрей Кареев продолжит карьеру в Нижнекамске, а 26-летний вратарь Рафаэль Хакимов вернется в Новокузнецк. В текущем сезоне первый сыграл 28 матчей при коэффициенте надежности 2,57 и проценте отраженных бросков 93,2, а второй - провел 3 неполных матча, пропустив 4 шайбы, отразив 90,5 процента бросков.

Обмен с @HCNeftekhimik68:

Андрей Кареев продолжит карьеру в Нижнекамске, а Рафаэль Хакимов вернется в Новокузнецк.https://t.co/6LBGf09REr pic.twitter.com/opYwojE0o5 – Металлург Нк (@MetallurgNk) 24 декабря 2016 г.