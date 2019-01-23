Кутейкин, Кулемин и Пайгин внесены в список травмированных КХЛ

Защитники Андрей Кутейкин, Зият Пайгин, а также, нападающий Вячеслав Кулемин были включены в список травмированных, сообщается в пресс-релизе КХЛ.

34-летний Кутейкин не сумеет помочь "Спартаку" в играх с "Северсталью" и московским "Динамо". В текущем сезоне он забросил 6 шайб и отдал 14 результативных передач в 51 матче при показателе полезности "+7" и 18 штрафных минутах. Игрок должен вернуться в строй в начале февраля.

Зият Пайгин перешел в "Локомотив" по ходу регулярного чемпионата. В этом сезоне он сыграл 22 встречи, в которых набрал 10 (2+8) очков по системе "гол+пас". В лазарете Пайгин будет пребывать до 26 февраля, он не сыграет с "Нефтехимиком".

Вячеслав Кулемин не сможет выйти на лед до конца сезона.