Курьянов назначен тренером по развитию игроков "Авангарда"

Тренером по развитию игроков в системе "Авангарда" назначен экс-нападающий клуба, чемпион России в составе омичей, чемпион мира в составе сборной России Антон Курьянов.

– Для клуба крайне важны традиции и опыт, которые передают молодым хоккеистам большие мастера, – цитирует президента "Авангарда" Максима Сушинского официальный сайт клуба. – Антона Курьянова лишний раз представлять не нужно, в Омске его знают все. Для молодежи это авторитет, на примере Курьянова в школе "ястребов" выросло не одно поколение талантов. Его огромный опыт, его личные качества, его мастерство обязательно пригодятся "Авангарду" – в этом нет никаких сомнений. Курьянов будет отвечать за индивидуальное развитие игроков во всей вертикали клуба, и лично я, как, наверное, и все болельщики нашей команды, только рад возвращению Антона в Омск.

Последним клубом Курьянова в КХЛ стала "Югра", за которую он выступал в сезонах-2016/17 и 2017/18. В прошлом регулярном чемпионате он провел 18 матчей и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-4".

Всего в КХЛ Курьянов провел 432 матча и набрал 197 (77+120) очка при показателе полезности "+16".