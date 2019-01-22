Курт Фрэзер: "Куньлунь" заслуживал гораздо большего в матче с "Салаватом"

Главный тренер "Куньлуня" Курт Фрэзер - о матче регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевом" (2:3 Б).

- Для меня это первая игра с командой, и я считаю, что мы сыграли очень хорошо. Мы заслуживали гораздо большего, поскольку ребята сделали очень много хорошего. Нам не хватило напора на пятачке, и над этим мы начнем работать с завтрашнего дня. Нужно больше жесткой игры у ворот, потому что мы создали много хороших моментов, но не хватило завершения, - цитирует специалиста официальный сайт "Салавата". - Шансы на плей-офф у нас хорошие. Если мы будем играть так, как сегодня, и сможем прибавить в игре у ворот, я считаю, у нас будет возможность попасть в плей-офф. Это будет нелегко, все команды здесь хорошие, но и мы хотим быть в их числе. Я знаю, что ребята голодны до побед и очень хотят попасть в плей-офф. Думаю, у нас есть возможность сделать нечто особенное. Для этого потребуется проделать много тяжелой работы, и надо будет научиться доводить до победы такие матчи, как сегодняшний. Не важно, когда – в овертайме или по буллитам, но надо научиться выигрывать.

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