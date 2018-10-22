Курилец покинул пост генерального директора "Динамо"

Генеральный директор "Динамо" Анатолий Курилец покидает пост по личной инициативе в связи с окончанием контракта, информирует пресс-служба клуба.

Курилец занимал эту должность с октября 2016 года. До этого он был заместителем генерального директора по безопасности.

- Наблюдательный совет клуба благодарит Анатолия Адамовича за плодотворную работу! - говорится в сообщении пресс-службы.