Курилец покинул пост генерального директора "Динамо"

Генеральный директор "Динамо" Анатолий Курилец покидает пост по личной инициативе в связи с окончанием контракта, информирует пресс-служба клуба.
Курилец занимал эту должность с октября 2016 года. До этого он был заместителем генерального директора по безопасности.
- Наблюдательный совет клуба благодарит Анатолия Адамовича за плодотворную работу! - говорится в сообщении пресс-службы.
Во вторник, 23 октября Анатолий Курилец покидает пост генерального директора ХК "Динамо-Минск" по личной инициативе в связи с окончанием контракта.– ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 22 октября 2018 г.
Наблюдательный совет клуба благодарит Анатолия Адамовича за плодотворную работу! pic.twitter.com/liro5NwyvG
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