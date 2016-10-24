Курилец - новый генеральный директор минского "Динамо"

Заместитель генерального директора по безопасности минского "Динамо" Анатолий Курилец назначен генеральным директором, сообщает пресс-служба клуба. Его кандидатура была единогласно утверждена наблюдательным советом клуба.

- Ситуацию, при которой более года хоккейный клуб работает без генерального директора, здоровой не назовешь, - отметил председатель наблюдательного совета "Динамо" Игорь Шуневич. - Члены наблюдательного совета не раз выражали обеспокоенность сложившимся положением, предлагались различные варианты, как можно было бы заполнить управленческий вакуум. В итоге мы пришли к оптимальному, на мой взгляд, решению – назначить на ответственный пост человека, обладающего огромным управленческим и жизненным опытом.