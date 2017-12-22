16:17 22 декабря | Хоккей — КХЛ

Купцов, расторгнувший контракт с "Югрой", перешел в ЦСКА

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ЦСКА заключил двусторонний контракт с нападающим Сергеем Купцовым, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.

Ранее в пятницу Купцов расторг контракт с "Югрой" по взаимному согласию сторон.

В нынешнем сезоне форвард в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ сделал 3 голевые передачи.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2017/12/22/372978.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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kafk

и дивизион назвать аромейский как раз 6 команд получится!

17:00 22 декабря

kafk

предлагаю сократить лигу до 18-20 команд освободится кучу нормальных игроков которые усилят хорошие клубы такие как ска и цска а то у них явно нехватка кадров а можно в принципе и оставить и нынешнее количество команд просто вместо югры лады северстали сочи адмирала создать : ска 2 ска 3 цска2 цска 3

16:59 22 декабря