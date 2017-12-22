Купцов, расторгнувший контракт с "Югрой", перешел в ЦСКА

ЦСКА заключил двусторонний контракт с нападающим Сергеем Купцовым, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.

Ранее в пятницу Купцов расторг контракт с "Югрой" по взаимному согласию сторон.

В нынешнем сезоне форвард в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ сделал 3 голевые передачи.