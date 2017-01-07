10:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Купцов дисквалифицирован на один матч

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Югра""Торпедо" (0:2), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Югра" Сергея Купцова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона-2016/17" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/06/334707.html

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