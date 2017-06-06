"Куньлунь" заключил контракты с тремя иностранцами

"Куньлунь" пополнился тремя иностранными хоккеистами, сообщает официальный сайт КХЛ. Китайский клуб пополнили защитник Джесси Блэкер, а также нападающие Брэндон Вон и Брэндон Дефацио.

26-летний Блэкер минувший сезон провел в чемпионате Германии, провел 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 (8+26) очка. 30-летний Вон также играл в Германии и в 44 встречах набрал 61 (25+36) очков. На счету 28-летнего Дефазио 76 игр в АХЛ за "Техас" и 47 (22+25) очков.

Напомним, что в дебютном сезоне-2016/17 "Куньлунь" занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и проиграл магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 в серии в первом раунде Кубка Гагарина.