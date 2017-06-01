"Куньлунь" заключил контракты с Ибрагимовым и Костицыным

Защитник Ринат Ибрагимов и нападающий Андрей Костицын заключили односторонние контракты на один сезон с "Куньлунем", сообщает официальный сайт КХЛ. Также был продлен контракт на один год с форвардом Алексеем Поникаровским.

Ибрагимов, ставший двукратным чемпионом России в составе магнитогорского "Металлурга", в прошлом сезоне провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ за "Сочи" и "Югру", в которых отдал три передачи. Костицын минувший сезон провел в составе "Сочи" и набрал 34 (16+18) очка в 51 встрече "регулярки". На счету Поникаровского 14 (7+7) очков в 52 играх.