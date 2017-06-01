23:16 1 июня | ХОККЕЙ — КХЛ

"Куньлунь" заключил контракты с Ибрагимовым и Костицыным


Защитник Ринат Ибрагимов и нападающий Андрей Костицын заключили односторонние контракты на один сезон с "Куньлунем", сообщает официальный сайт КХЛ. Также был продлен контракт на один год с форвардом Алексеем Поникаровским.

Ибрагимов, ставший двукратным чемпионом России в составе магнитогорского "Металлурга", в прошлом сезоне провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ за "Сочи" и "Югру", в которых отдал три передачи. Костицын минувший сезон провел в составе "Сочи" и набрал 34 (16+18) очка в 51 встрече "регулярки". На счету Поникаровского 14 (7+7) очков в 52 играх.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/06/01/348296.html

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