"Куньлунь" забросил первую шайбу на домашней арене

Ансси Салмела стал автором первой домашней шайбы команды "Куньлунь" в КХЛ. Произошло это в матче с "Адмиралом" на 4-й минуте. Салмела получил шайбу на синей линии, обыграл двух игроков "Адмирала" и точно бросил под перекладину. В предыдущем матче "Куньлунь" победил на выезде "Амур" со счетом 2:1.
aloveku
полная арена ЛеСпорт вмещает 14 вроде, а продали билетов 8, но только эти 8 и выделили для продажи, это комментаторы отметили. Да и вообще это первый матч. Там в Китае большинство даже не знают, что их команда появилась на карте мирового хоккея, а уже народу. У нас несколько лет назад даже на раскрученных командах то и пяти не набиралось, да и сейчас то далеко не во всех матчах. Так что придираться к посещаемости здесь вообще не к месту. А когда через месяцы китайцы больше будут осведомлены, попрут побольше народу. Да уже вон 8, чего говорить.
15:56
)V(ax
За воротами трибуны пустые. Хотя написали, что все билеты проданы. Это странно, что на 11-миллионный город не набрали полный 8-тысячник на первый матч в истории.
15:45
aloveku
да не то чтобы полный, вмещает за 10-ку, билетов продано 8, хотя и выделили тоже всего 8, пока всё разведкой, затянутое начало было, я бы на трибунах уснул бы. Удивляет формат площадки, выбрали евро-вариант, даже не финский. Учитывая, что ОИ будут на ней же, а также кол-во финов в команде, да и североамериканцев, ожидал все-же узкий вариант. Мне лично приятней видеть европлощадку, но им то было бы с руки узкий. Да и азиаты все-же, они больше на компактных уверенней действуют.
15:44
эдпитер
смотрю трансляцию, зал-то полный. Вот ответ скептикам!
15:19