"Куньлунь" забросил первую шайбу на домашней арене

Ансси Салмела стал автором первой домашней шайбы команды "Куньлунь" в КХЛ. Произошло это в матче с "Адмиралом" на 4-й минуте. Салмела получил шайбу на синей линии, обыграл двух игроков "Адмирала" и точно бросил под перекладину. В предыдущем матче "Куньлунь" победил на выезде "Амур" со счетом 2:1.