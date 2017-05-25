"Куньлунь" в следующем сезоне будет играть в Шанхае

Китайский клуб КХЛ "Куньлунь" с большой долей вероятности домашние матчи следующего сезона будет проводить в Шанхае. В прошлом сезоне домашней ареной "Куньлуня" был стадион в Пекине "Ле Спортс Центр" вместимостью в 14 тысяч человек. Ряд матчей в период с 18 сентября по 27 октября команда провела на арене в Шанхае "Фэйян" (4,8 тысячи). На игре в этом городе 20 сентября против "Нефтехимика" был установлен антирекорд посещаемости (550 зрителей).

– С большой долей вероятности "Куньлунь" проведет все домашние матчи в Шанхае. Это связано с тем, что в Пекине сейчас идут работы по модернизации стадиона, на котором мы будем играть в следующем году, – приводит ТАСС заявление пресс-службы китайского клуба. – Антирекорды в Шанхае нас не пугают: в этом городе есть хоккейная школа, хоккейные традиции, и при правильной работе интерес там к хоккею будет высокий.