"Куньлунь" в следующем сезоне будет играть в Пекине

"Куньлунь" в следующем сезоне КХЛ будет проводить домашние матчи в Пекине, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на председателя совета директоров клуба Билли Нгока. В текущем сезоне клуб проводит домашние игры в Шанхае на арене, вмещающей 4,8 тысячи человек. В среднем н игры приходило 2338 зрителей, что является худшим показателем среди клубов КХЛ.

- В этом году клуб будет играть в Пекине, - сказал Нгок. - Что касается постоянной арены, то в настоящее время мы работаем над этим. Обсуждаем с правительством Пекина вопрос о ремонте дворца для "Куньлуня".

- На данный момент мы рассматриваем варианты, - уточнил президент клуба Райтис Пилсетниекс. - Мы очень хотим играть в Пекине. Рассматриваем варианты с ареной в Укэсун, где мы играли в первом сезоне. Но пока проблема стоит с тренировочной базой. Негде тренироваться. Та арена очень занята из-за баскетбола, из-за мероприятий. У нас мало шансов там тренироваться. Если мы решим вопрос с тренировочной базой, тогда мы будем играть в Пекине. Под Олимпиаду сейчас планируют провести реконструкцию старого бассейна, или чего-то такого, есть всякие варианты. У нас в процессе не строительство новой арены, а реконструкция одной из существующих арен в Пекине. Сейчас пока не буду говорить, какая именно, пока у нас нет зеленого света. Но это в Пекине.