"Куньлунь" в Шанхае победил "Ладу"

"Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Ладу" - 4:2. Благодаря этому успеху подопечные Владимира Юрзинова прервали серию из трех поражений кряду. Отметим также, что эта встреча проходила в Шанхае.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Лада" (Тольятти) - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Комаров - 3 (бол., Белоусов), 6:41 - 0:1. Флери - 1 (Яласваара, Яшин), 21:26 - 1:1. Рау - 3 (Вярн), 25:51 - 2:1. Шенфельд - 2 (Маленьких, Синицын), 49:11 - 2:2. Коллинс - 2 (Мянтюля), 50:41 - 3:2. Поникаровский - 1 (Мянтюля, Перескоков), 56:56 - 4:2.

Нереализованный буллит: Иванов (58:03, Лада).

Вратари: Макаров - Ежов (59:14).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 41 (6+24+11) - 12 (4+0+8).

Судьи: Соин, Фатеев.

18 сентября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center. 1734 зрителей