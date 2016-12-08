"Куньлунь" в гостях по буллитам обыграл "Салават Юлаев"

"Куньлунь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над "Салаватом Юлаевым" - 5:4 Б. Решающий буллит на счету нападающего Мартина Бакоша, который помимо этого набрал 2 (1+1) очка.

Для уфимского клуба это поражение стало вторым кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Куньлунь" (Пекин) - 4:5 Б (2:2, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Яласваара - 5 (бол., Рау), 9:33 - 0:1. Капризов - 15 (бол., Леписто, Умарк), 15:50 - 1:1. Саллинен - 4 (Тайми, Бакош), 17:06 - 1:2. Паршин - 7 (Логинов, Майоров), 19:23 - 2:2. Рау - 14 (бол., Виделль), 22:52 - 2:3. Бакош - 7 (Тайми), 25:25 - 2:4. Логинов - 5 (Умарк, Капризов), 36:27 - 3:4. Куляш - 8 (Майоров), 57:23 - 4:4.

Победный буллит: Бакош.

Вратари: Сведберг (Гаврилов, 25:25, 64:59) - Кархунен.

Штраф: 10 - 18.

Броски: 41 (14+10+14+3) - 38 (13+17+6+2).

Судьи: Ибатулин, Фатеев.