"Куньлунь" в гостях обыграл "Югру", один из голов забил Юйэнь Зак

"Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Югру" со счетом 4:2. Победной для китайского клуба оказалась шайба Чада Рау. Также за дебютантов КХЛ отличился китаец Юйэнь Зак.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Куньлунь" (Пекин) - 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы: Поникаровский - 3 (Беллемор, Виклунд), 7:51 - 0:1. Бакош - 5, 32:13 - 0:2. Рау - 13, 45:27 - 0:3. Курьянов - 4 (Угольников, Соколов), 52:52 - 1:3. Людучин - 3 (бол.), 54:28 - 2:3. Юйэнь Зак - 2 (Беллемор), 57:10 - 2:4.

Вратари: Фокин (Бояршинов, 45:47) - Кархунен.

Штраф: 10 - 16.

Броски: 36 (7+15+14) - 19 (5+6+8).

Судьи: Оленин, Сергеев.

28 ноября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".