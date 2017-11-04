"Куньлунь" уступил "Сочи", отыграв три шайбы за 10 минут

"Куньлунь" дома проиграл "Сочи" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости вели в счете с преимуществом в три шайбы, однако пекинцы за 10 минут смогли отыграться. Решающую шайбу на свой счет на 55-й минуте записал Андрей Иванов.
Отметим, что это шестое поражение "Куньлуня" в семи встречах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) – "Сочи" – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
Голы: Уэллман – 6 (О`Делл, Коллинс), 1:35 – 0:1. Цветков – 5 (бол., Лапенков), 21:39 – 0:2. О`Делл – 7 (Александров), 29:11 – 0:3. Брюле – 9 (бол., Воробей), 39:38 – 1:3. Дефацио – 9 (бол., Турессон, Брюле), 44:11 – 2:3. Лессио – 3 (Йип), 48:47 – 3:3. Иванов – 5 (Падакин), 54:36 – 3:4.
Вратари: Хелльберг (59:00) – Шикин.
Штраф: 4 – 16.
Броски: 32 (10+11+11) – 28 (9+9+10).
Судьи: Белов, Оленин.
4 ноября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.