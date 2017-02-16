"Куньлунь" уступил "Локомотиву"

"Локомотив" обыграл "Куньлунь" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Даниил Апальков, Егор Аверин, Александр Кадейкин и Брэндон Козун. У китайского клуба отличились Макс Вярн и Чед Рау.

Ярославский клуб уже обеспечил себе место в плей-офф, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь" идет на 7-й строчке "Востока".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Куньлунь" (Пекин) – 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Голы: Апальков - 7 (Лугин, Аверин), 6:15 - 1:0. Аверин - 4 (Апальков), 9:43 - 2:0. Вярн - 10 (бол., Виклунд, Яласваара), 18:53 - 2:1. Кадейкин - 6 (Красковский, Полунин), 21:42 - 3:1. Козун - 23 (бол., Накладал, Тальбо), 38:45 - 4:1. Рау - 20 (мен., Коллинс), 43:26 - 4:2.

Вратари: Мурыгин - Кархунен (Макаров, 41:32, 58:38).

Штраф: 22 - 14.

Броски: 41 (6+25+10) - 33 (13+11+9).

Судьи: Балушка, Сидоренко.

16 февраля. Ярославль. УКРК "Арена 2000".