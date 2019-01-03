"Куньлунь" уступил "Адмиралу" в домашнем матче

"Куньлунь" проиграл "Адмиралу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:3. Клуб из Пекина с 39 очками занимает 9-е место в Восточной конференции, команда из Владивостока с 27 баллами замыкает турнирную таблицу.

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"Куньлунь" (Пекин) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы: Лофквист - 1 (Лунд, Йип), 9:01 - 1:0. Глазачев - 12 (Вихарев, Козловский), 22:06 - 1:1. Вихарев - 7 (Глазачев, Воронин), 25:17 - 1:2. В. Стрельцов - 7 (мен., Черников), 26:26 - 1:3. Палола - 13 (Лофквист, Йип), 39:30 - 2:3.

Вратари: Лазушин (Кархунен, 26:26, 59:03) - Серебряков.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 34 (13+11+10) - 19 (4+7+8).

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

3 января. Шанхай. ЛД "Фэйян".

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