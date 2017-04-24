"Куньлунь" сыграет на предсезонных турнирах в Сочи и Магнитогорске

"Куньлунь" на своем официальном сайте опубликовал программу подготовки ко второму сезону в истории клуба. Команда выйдет из отпуска 1 июля и соберется в Пекине, откуда через несколько дней отправится в Москву. 5 - 6 июля игроки пройдут медицинское обследование.

С 8 по 21 июля в Херизау пройдет первый тренировочный сбор "Куньлуня", на котором подопечные Майка Кинэна проведут две товарищеские игры. Второй сбор пройдет с 23 по 30 июля в Эспоо, в рамках которого также пройдут два товарищеских матча – 28 и 30 июля. Первым соперником станет "Йокерит", второй пока неизвестен.

В августе "Куньлунь" сыграет в двух турнирах - с 5 по 10 августа в Сочи, а с 12 по 15 августа в Магнитогорске на Мемориале И.Х. Ромазана. 15 августа "Куньлунь" вернется в Пекин, где будет завершать подготовку к новому сезону в КХЛ.