"Куньлунь" стартовал в КХЛ с победы над "Амуром"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Красная Звезда Куньлунь" одержала победу над "Амуром" - 2:1. Данная игра для клуба из Поднебесной стала дебютной в лиге. Первую шайбу клуба в КХЛ на своей счет записал Шон Коллинз.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Красная Звезда Куньлунь" (Пекин) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Коллинс - 1 (бол., Марцинко, Бакош), 14:00 - 0:1. Куусела - 2 (бол., Рамстедт), 58:00 - 1:1. Мянтюля - 1 (Беллемор), 59:04 - 1:2.

Вратари: Метсола (57:48 - 58:00, 59:20) - Макаров.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 33 (10+10+13) - 31 (13+10+8).

Судьи: Букин, Сергеев.

1 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".