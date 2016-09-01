14:54 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Куньлунь" стартовал в КХЛ с победы над "Амуром"

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Красная Звезда Куньлунь" одержала победу над "Амуром" - 2:1. Данная игра для клуба из Поднебесной стала дебютной в лиге. Первую шайбу клуба в КХЛ на своей счет записал Шон Коллинз.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Красная Звезда Куньлунь" (Пекин) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Коллинс - 1 (бол., Марцинко, Бакош), 14:00 - 0:1. Куусела - 2 (бол., Рамстедт), 58:00 - 1:1. Мянтюля - 1 (Беллемор), 59:04 - 1:2.

Вратари: Метсола (57:48 - 58:00, 59:20) - Макаров.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 33 (10+10+13) - 31 (13+10+8).

Судьи: Букин, Сергеев.

1 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/matchcenter/70292/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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цска 19781978

Я думаю даже из Камеруна можно создадут команду

15:48

Монте-Кристо (Мститель) .

Сколько китайцев пришло посмотреть матч на стадион ?

15:42

AlexSoft

Смотрю, что второй спаренный матч команда проваливает ( правда спаренный он для одной команды). Ранее Ак Барс продул такой же, даже у букмекеров наварился малость от этих "спаренных" матчей, когда команда проводит вторую игру за сутки со свеженьким соперником, плюс и первые игры непросто сложились. Тенденция однако

15:33

Пови

Чет ни фига не понял кто из тех кто забивал голы и отдавал передачи китаец а кто хабаровчанин?

15:13

pustot+

Хун Лунь Форева!!!! Красная Звёздочка Китая - это ЦСКА в миниатюре!

15:01

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