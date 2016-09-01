"Куньлунь" стартовал в КХЛ с победы над "Амуром"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Красная Звезда Куньлунь" одержала победу над "Амуром" - 2:1. Данная игра для клуба из Поднебесной стала дебютной в лиге. Первую шайбу клуба в КХЛ на своей счет записал Шон Коллинз.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) - "Красная Звезда Куньлунь" (Пекин) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Коллинс - 1 (бол., Марцинко, Бакош), 14:00 - 0:1. Куусела - 2 (бол., Рамстедт), 58:00 - 1:1. Мянтюля - 1 (Беллемор), 59:04 - 1:2.
Вратари: Метсола (57:48 - 58:00, 59:20) - Макаров.
Штраф: 12 - 6.
Броски: 33 (10+10+13) - 31 (13+10+8).
Судьи: Букин, Сергеев.
1 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".
цска 19781978
Я думаю даже из Камеруна можно создадут команду
15:48
Монте-Кристо (Мститель) .
Сколько китайцев пришло посмотреть матч на стадион ?
15:42
AlexSoft
Смотрю, что второй спаренный матч команда проваливает ( правда спаренный он для одной команды). Ранее Ак Барс продул такой же, даже у букмекеров наварился малость от этих "спаренных" матчей, когда команда проводит вторую игру за сутки со свеженьким соперником, плюс и первые игры непросто сложились. Тенденция однако
15:33
Пови
Чет ни фига не понял кто из тех кто забивал голы и отдавал передачи китаец а кто хабаровчанин?
15:13
pustot+
Хун Лунь Форева!!!! Красная Звёздочка Китая - это ЦСКА в миниатюре!
15:01