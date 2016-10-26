16:49 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Куньлунь" проведет серию домашних матчей в Шанхае

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Китайский клуб "Куньлунь" проведет в декабре три матча регулярного чемпионата КХЛ на арене "Фэй Ян" в Шанхае. Такое решение было принято из-за занятости дворца в Пекине.

– В связи с занятостью LeSports Center "Куньлунь" проведет в Шанхае всю домашнюю серию в начале декабря, – сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе клуба.

Таким образом, матчи против петербургского СКА, череповецкой "Северстали" и московского ЦСКА пройдут во дворце "Фэй Ян".

Напомним, что "Куньлунь" базируется в Пекине, однако была вынуждена проводить матчи в Шанхае из-за занятости арены.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161026/1111356326.html

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