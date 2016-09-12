"Куньлунь" проиграл "Сочи"

"Сочи" на своем льду нанес поражение "Куньлуню" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это поражение стало для пекинской команды вторым в сезоне, а сочинцы продлили победную серию до 3-х встреч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Дельнов - 1 (Падакин, Мамкин), 9:19 - 1:0. Рау - 2 (бол., Вярн, Лахти), 11:53 - 1:1. Крикунов - 5 (бол., Костицын, Фантенберг), 31:35 - 2:1. Захарчук - 3 (Педан), 33:52 - 3:1.

Вратари: Барулин - Макаров (58:52).

Штраф: 20 - 6.

Броски: 39 (15+13+11) - 34 (7+15+12).

Судьи: Белов, Гамалей.

12 сентября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".