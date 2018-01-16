"Куньлунь" проиграл московскому "Динамо" и потерял шансы на выход в плей-офф

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" одержало победу над "Куньлунем" – 5:2. В составе бело-голубых заброшенными шайбами отличились Илья Никулин, Яков Рылов, Михаил Варнаков, и Юусо Хиетанен, оформивший дубль.

Для клуба из Китая данное поражение стало третьим подряд. Динамовцы прервали серию без победы, которая составляла три игры к ряду.

"Куньлунь" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Если пекинцы одержат победы во всех оставшихся матчах регулярки, им не удастся подняться до восьмого места, которое дает право выступить в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Куньлунь" (Пекин) – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Никулин – 10 (Игнатушкин, Тарасов), 0:50 – 1:0. Хиетанен – 5 (бол., Рылов, Тарасов), 29:25 – 2:0. Хиетанен – 6 (Вишневский), 31:24 – 3:0. Рылов – 2 (Брюквин, А. Алексеев), 42:08 – 4:0. Чипчура – 3 (бол.), 52:29 – 4:1. Варнаков – 9 (Карсумс), 57:33 – 5:1. Локхарт – 2 (Лебедев), 58:06 – 5:2.

Вратари: Еременко – Хелльберг (Скрынник, 40:00).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 32 (13+12+7) – 36 (14+8+14).

Судьи: Ансонс, Бирин.

16 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец.

Турнирная таблица – здесь